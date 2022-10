Nessun decesso in Calabria dove si registra un nuovo balzo dei contagi: sono 1.390 i casi riscontrati nelle ultime 24 ore, ieri erano 368, a fronte di 6.224 tamponi eseguiti. Il tasso di positività schizza dal 17,19 al 22,33%. Aumentano i ricoveri nei reparti di cura, +7 mentre resta stabile l’occupazione dei letti nelle terapie intensive (6). I guariti sono 517.745 (+823); gli attualmente positivi 40.446 (+567) e gli isolati a domicilio 40.308 (+560). In Calabria, ad oggi – secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria – il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.803.632. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 561.208.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 2514 (23 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2487 in isolamento domiciliare); casi chiusi 93220 (92838 guariti, 382 deceduti); Cosenza: casi attivi 32951 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 32891 in isolamento domiciliare); casi chiusi 128695 (127388 guariti, 1307 deceduti); Crotone: casi attivi 428 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 421 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55334 (55068 guariti, 266 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 1989 (29 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1958 in isolamento domiciliare); casi chiusi 190050 (189192 guariti, 858 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 485 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 474 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48546 (48360 guariti, 186 deceduti).