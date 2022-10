La Deloitte conferma: alla Callipo standard d’eccellenza

Callipo Conserve Alimentari è tra le aziende vincitrici della quinta edizione del “Deloitte Best Managed Companies Award 2022”, il premio istituito da Deloitte Private – la soluzione del network globale di consulenza rivolta alle Pmi quotate e non, agli imprenditori, ai family office, agli investitori privati e ai Private Equity – con la partecipazione di Altis-Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elite-Gruppo Euronext – l’ecosistema che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici – e Piccola Industria Confindustria. “Per il terzo anno consecutivo torniamo a premiare Callipo Conserve, un’azienda del Made in Italy che è sinonimo di qualità ed eccellenza”, commenta il leader di Deloitte Private Ernesto Lanzillo. “Complimenti a Callipo, che in quest’anno complesso per le aziende è riuscita a mantenere standard di eccellenza assoluti e a ottenere grandi risultati, continuando a distinguersi e a raccogliere la fiducia dei consumatori: un modello per tutte le imprese calabresi e del Mezzogiorno”, aggiunge Andrea Restelli, Partner Deloitte e responsabile Bmc Italia.