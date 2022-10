Un uomo è morto nella tarda mattinata in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che da Marina di Gioiosa conduce a Gioiosa Superiore in provincia di Reggio Calabria. Il sinistro ha coinvolto due autovettura e una moto, il cui conducente è intervenuto. La squadra dei Vigili del Fuoco di Siderno è stata immediatamente allertata e fatta intervenire per soccorrere l’uomo che, a causa dei gravi traumi riportati nello scontro contro una delle vetture, è deceduto.