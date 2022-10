Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha preso parte alla consegna dei lavori di riqualificazione del Pianeta Viola, il centro sportivo di Modena che ha rappresentato il fiore all’occhiello dell’impiantistica sportiva del Sud Italia. Con un investimento complessivo di un milione e mezzo di euro la Città Metropolitana punta a far risplendere il centro di eccellenza di allenamento e preparazione degli atleti delle più importanti squadre cittadine e di avviamento dei giovani al basket. «E’ molto importante -ha spiegato l’inquilino di Palazzo Alvaro- far rivivere una struttura che ha contribuito a segnare la storia della pallacanestro reggina. Un indirizzo a suo tempo dato dal sindaco Giuseppe Falcomatà che, dopo l’iter burocratico e le procedure di gara, finalmente oggi si concretizza con un nuovo lavoro in corso e che speriamo possa presto tramutarsi nell’ennesima opera completata e consegnata alla cittadinanza. Il Pianeta Viola è uno dei luoghi del cuore della città. Qui hanno calcato il parquet atleti divenuti campioni planetari ed hanno mosso i primi passi nel mondo della palla a spicchi intere generazioni di reggini appassionati. Questo che può considerarsi un vero e proprio “tempio dello sport” ha, dunque, un valore certamente storico, simbolico ed evocativo, ma soprattutto è un centro di eccellenza formativo e sociale per i giovani che vogliono avvicinarsi ad una disciplina così affascinante», ha concluso Versace.