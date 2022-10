CATANZARO/ “L’antico orologio che campeggiava sullo storico teatro cittadino, conosciuto come ‘San Carlino’, sarà restituito alla fruizione della città dando nuova vita ad un prezioso cimelio storico”. E’ quanto si afferma in una nota del Comune di Catanzaro nella quale si precisa che “l’assessore alla Cultura, Donatella Monteverdi, su input del sindaco Nicola Fiorita, ha inteso avviare l’iter mirato a recuperare l’oggetto, custodito da diversi anni nei magazzini del Politeama e già oggetto di un particolare restauro”. “La storia di una città – afferma Monteverdi – si difende anche attraverso piccoli, ma significativi gesti volti a mantenerne viva la memoria. La vicenda dell’antico orologio è stata ricostruita di recente anche in un libro di Claudio Ruga, facendo emergere la necessità di salvaguardare il nostro patrimonio dal rischio dell’abbandono. Si è avuto modo di appurare che l’orologio è conservato con cura all’interno del Politeama e che è nelle condizioni di poter essere riattivato e allocato senza particolari difficoltà”. “Al contempo, è stata informata la competente Soprintendenza – aggiunge Monteverdi – al fine di individuare, di concerto, l’area e l’edificio idonei su cui installare il cimelio, nel rispetto delle caratteristiche storiche e architettoniche”. L’orologio, è detto nella nota, faceva parte degli ‘arredi’ dell’antico Teatro Real Francesco (detto Sancarlino) e sarebbe stato rimosso dalla sua originaria collocazione prima dell’abbattimento dell’edificio, avvenuto nel 1938. Successivamente, l’orologio venne collocato sulla facciata del vecchio Mercato Coperto, rimanendovi fino all’inizio degli anni Novanta, quando anche questo edificio fu abbattuto per fare posto all’attuale teatro Politeama. Per il recupero e la riallocazione del cimelio darà il proprio supporto la responsabile dell’ufficio delle piccole cose, Paola Giglio, su mandato del sindaco Fiorita.