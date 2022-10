SCALEA(CS)/ Si sono svolti in un clima di grande commozione i funerali di Ilaria, la 31enne uccisa dal suo ex compagno, Antonio Russo, nella notte tra sabato e domenica a Scalea, sull’Alto Tirreno cosentino. Il 25enne, guardia giurata, si è poi tolto la vita puntandosi la pistola d’ordinanza alla testa. Questa mattina, nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, si sono svolti i funerali dell’omicida, poi, alle 15,30, nella stessa chiesa, quelli della giovane insegnante e mamma della bambina di Antonio. L’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino dalle 15 alle 17.

Tante persone hanno partecipato in silenzio ai funerali di Ilaria Sollazzo. La giovane da pochi mesi aveva preso servizio al liceo scientifico “Metastasio” di Scalea come insegnante di sostegno. E ieri i suoi colleghi e gli studenti hanno organizzato una veglia di preghiera per ricordarla e per abbracciare la sua famiglia.