Calcio serie B, è ancora super Menez e la Reggina fa suo il derby, 3 a 0 al Cosenza in un Granillo infuocato: 15.000 presenze (FOTO)

di RTC Sport

REGGIO CALABRIA/ Amaro ritorno al Granillo per l’ex Davide Dionigi. La Reggina, davanti a quindicimila spettatori festanti, rifila 3 reti al Cosenza e tiene la testa della classifica di serie B. Quattro su quattro al Granillo per gli Amaranto che, ancora una volta trascinato da super Menez, stritolano la resistenza dei Lupi che erano partiti abbastanza bene. E’ un gol di Rivas con una stoccata col destro all’8′ a sbloccare il match. Raddoppia Menez in stato di grazia al 52′. Altro supergol di Pierozzi al 63′ su splendido assist di uno scatenato Di Chiara e derby chiuso. Granillo in delirio per un’altra eccezionale prova degli uomini di Inzaghi, mentre al Cosenza, che raccoglie il saluto dei suoi 500 fans giunti al Granillo, non resta che dimenticare in fretta il derby e pensare subito alla prossima.