Il duello continua. Catanzaro e Crotone vincono ancora e camminano in testa al gruppo Sud di Serie C. Giallorossi ancora devastanti in trasferta, altri 4 gol rifilati ad una modesta Andria firmate dalla premiata ditta Vandeputte (doppietta)- Iemmello-Biasci. Ma il Crotone risponde piegando l’Avellino 2 a 0 con reti di Chirico’ e di Petriccione. Vince anche il Pescara (3 a 1 a Potenza), dopo le prime 3 c’è già il vuoto.