Gli agenti delle volanti della Questura di Crotone hanno arrestato una donna di 28 anni nella flagranza del reato di furto in un ristorante del lungomare cittadino. Nei giorni scorsi, il titolare del locale aveva denunciato la sottrazione di derrate alimentari ad opera di qualcuno che era solito introdursi all’interno nottetempo, come peraltro emerso dalle immagini di un sistema di videosorveglianza, che aveva registrato le intrusioni. Pertanto, è stato predisposto un servizio di appostamento che, nel cuore della notte, ha consentito di vedere la donna, nota per precedenti specifici, mentre si introduceva nel locale, utilizzando un accesso sul retro. Gli agenti sono intervenuti mentre la donna iniziava l’ennesima razzia, interrompendo l’azione criminosa, e procedendo all’arresto per furto aggravato.