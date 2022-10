COSENZA/ La forte pioggia che si è abbattuta in queste ore su Cosenza e dintorni sta creando diversi disagi alla circolazione. Strade allagate in città, soprattutto in prossimità dei sottopassi, e pedoni bloccati nei bar e nelle attività commerciali. Un forte, ma previsto, temporale ha diffuso un il panico tra i cittadini spaventati dalla forte pioggia che ha comunque rallentato il traffico e causato qualche disagio. Al momento non si è registrato alcun danno a persone o cose. In tutta la regione, per oggi, era stata dichiarata l’allerta meteo gialla.