“La Strada statale 106 è una delle priorità, forse la prima priorità che mi sono posto quando ho assunto l’incarico di assessore in Calabria”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Mauro Dolce, parlando parlando con i giornalisti a margine di un dibattito organizzato a Lamezia Terme (Catanzaro) da Unioncamere Calabria.

“Stiamo lavorando a stretto contatto con l’Anas perché – ha aggiunto Dolce – i progetti vadano avanti rapidamente. Nel prossimo mese tutta la progettazione della parte a nord di Catanzaro, quindi da Sibari a Catanzaro, sarà completata e portata anche al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. È un grosso risultato, così come un grosso risultato è avere un quadro complessivo di tutta la statale 106, quindi avere un’idea di come può poi completarsi la Statale 106 anche a sud di Catanzaro. Quanto ai tempi, noi abbiamo come prima attività il tratto Crotone-Cutro, che – ha specificato l’assessore regionale alle Infrastrutture – è già stato finanziato come progetto bandiera, e sarà il primo a partire e ad essere sottoposto all’esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e poi a seguire ci sono le altre. Una volta che c’è la progettazione pronta, saremo in grado di intercettare i finanziamenti che saranno disponibili nel prossimo futuro, speriamo che ce ne siano. Ouesto ovviamente non dipende da noi: noi stiamo facendo anche un grosso lavoro per ottenere finanziamenti per portare avanti questa opera fondamentale, adesso vediamo con il nuovo governo. È chiaro che stiamo parlando di un’arteria che va da Taranto a Reggio Calabria. Fino a Sibari, con il Megalotto 3 ci siamo arrivati con le quattro corsie, vogliamo arrivare a Reggio Calabria: e su questo – ha concluso Dolce – stiamo facendo un grande sforzo”.