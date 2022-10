“Ci impegneremo con il nuovo governo per sostenere gli sforzi della Regione Calabria sul tema dell’ambiente”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, deputato di Fratelli d’Italia.

“Il presidente Occhiuto ha fatto un ottimo lavoro – dice Antoniozzi – nei vari segmenti che compongono il mosaico ambientale, con un impegno non indifferente sia riguardo alla questione dei rifiuti, sia alla protezione del mare.Va bene l’idea del raddoppio del termovalorizzatore che, unita al l’implementazione della raccolta differenziata, dovrebbe portare all’autosufficienza.L’Europa ci chiede di riciclare meglio e di consumare di meno e il potenziamento del termovalorizzatore andrà a coprire tutti i bisogni. Apprezzo che, finalmente – dice Antoniozzi – la nostra regione non mandi più rifiuti all’estero, dopo decenni di spese incredibili che non risolvevano certo il problema.Attraverso le nuove tecnologie sarà possibile produrre energia dalla trasformazione dei rifiuti con benefici per l’intera collettività.Anche la politica di protezione del mare, che in Calabria è una risorsa fondamentale – prosegue – ha conosciuto progressi con un’azione incisiva, insieme all’agenzia regionale, che ha riguardato gli interventi di collettazione non effettuati negli anni precedenti e un monitoraggio completo dei punti critici.Il nuovo esecutivo nazionale sosterrà gli sforzi della Regione, anche attraverso la realizzazione dei progetti presenti nel Pnrr.La tutela dell’ambiente, che oggi è la priorità assoluta del mondo globale – conclude Antoniozzi – dovrà essere un punto incisivo della collaborazione istituzionale che coinvolgerà tutti i comuni calabresi”.