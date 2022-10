“I cittadini calabresi si attendono molto dal governo regionale in materia di sanità: a loro vorrei dire che stiamo ricostruendo un edificio ridotto in macerie, i risultati li produrremo attraverso la ricostruzione di questo edificio e il recupero di efficienza del sistema sanitario. Ce la faremo, riusciremo a dimostrare che questa Regione è governabile, in altri campi come nella sanità, vincendo anche i pregiudizi del governo nazionale che nel corso degli anni ha inviato spesso in Calabria commissari senza alcuna competenza nel settore”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, illustrando alla Cittadella di Catanzaro le iniziative adottate per l’accertamento del debito del servizio sanitario calabrese e le misure messe in campo per le politiche sul personale. Il pacchetto di misure per ovviare alla carenza di medici e operatori sanitari, denominata “manovra d’autunno”, riguarda una serie di interventi a carattere strutturale che hanno come obiettivo il consolidamento delle dotazioni di risorse professionali, già a partire dal 2022, attraverso l’avvio delle procedure di stabilizzazione del personale sanitario – comparto e dirigenza – e la copertura del turnover 2022, nella misura del 100%, oltre al reclutamento aggiuntivo delle figure professionali mediche e delle altre professioni sanitarie per le funzioni di emergenza ospedaliera e territoriale e per le specialità nelle aree maggiormente interessate dalla mobilità passiva (cardiovascolare, oncologia, ortopedia, urologia). Il numero delle figure professionali coinvolte nei processi di stabilizzazione e di nuovo reclutamento è pari a 2.589 unità di personale tra infermieri, tecnici, OSS, e di 1.044 figure dirigenziali. Intanto Occhiuto ed il Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa che ha l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le parti ai fini dello svolgimento delle attività dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario.