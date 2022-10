Regione Calabria, i nuovi assessori dopo l’insediamento del Governo

L’insediamento del Parlamento e la formazione del governo nazionale spartiacque per la politica regionale. La maggioranza di centrodestra che governa alla Regione così come l’opposizione di centrosinistra attendono questi due passaggi prima di delineare i loro nuovi assetti per la prosecuzione della legislatura. In vista ci sono cambiamenti sia in Giunta sia in Consiglio, visto che al Parlamento sono stati eletti due assessori regionali, Tilde Minasi della Lega e Fausto Orsomarso di Fratelli d’Italia (quest’ultimo è anche consigliere regionale), e tre consiglieri regionali, il capogruppo della Lega Simona Loizzo, il capogruppo di Forza Italia Giovanni Arruzzolo e il segretario regionale del Pd Nicola Irto. Ma i cambiamenti dovrebbero essere più numerici che politici, e comunque le surroghe e le sostituzioni degli eletti sono attese non prima della prossima settimana, entro fine ottobre al più tardi. Del resto, il voto del 25 settembre ha confermato il trend delle Regionali di un anno fa, ribadendo la leadership del centrodestra guidato dal governatore Roberto Occhiuto, di Forza Italia, ulteriormente rafforzato dalle Politiche, e dunque non dovrebbe provocare particolari scossoni, anche se nell’ambito della coalizione non manca chi è uscito più malconcio dalle urne, come la Lega. Per quanto riguarda la Giunta comunque il presidente Occhiuto -riferiscono fonti del centrodestra- non dovrebbe procedere a un vero e proprio rimpasto ma ad un’integrazione della squadra con l’ingresso di due nuovi assessori in quota FdI e Lega: in sostanza, gli equilibri non dovrebbero registrare sostanziali modifiche. Per quanto riguarda il Consiglio, nella maggioranza anche qui le new entry -Sabrina Mannarino di Fratelli d’Italia in luogo di Orsomarso, Pietro Molinaro della Lega in luogo della Loizzo e Domenico Giannetta di Forza Italia in luogo di Arruzzolo- non dovrebbero alterare gli attuali assetti: potrebbe esserci solo la revisione di alcune presidenze di commissione visto che cambieranno comunque due capigruppo (Lega e Forza Italia). Sotto l’aspetto istituzionale, invece, l’attività alla Regione è ormai ritornata sostanzialmente a regime, con la convocazione di varie commissioni del Consiglio regionale. Tra i temi “caldi” in agenda spicca ovviamente la sanità, priorità dell’azione del governatore Roberto Occhiuto, che martedì ha presentato la “manovra d’autunno” fondata soprattutto sulle misure per sopperire alla grave carenza di personale sanitario.