CATANZARO – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata alle ore 00:44 davanti alla costa di Catanzaro. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 36 km di profondità ed epicentro in mare in prossimità di Catanzaro Lido. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. Sala operativa dei Vigili del fuoco di Catanzaro presa d’assalto dalle telefonate ma finora nessuna richiesta o segnalazioni di interventi. Chiamate anche alle sedi operative dei Vigili del fuoco di Crotone, Cosenza e Vibo.