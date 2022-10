“Dopo la scossa di magnitudo 4.4, con ipocentro a 36 chilometri di profondità, che ha interessato la costa jonica catanzarese, fortunatamente non si registrano danni a persone o cose. La situazione è sotto controllo, ma costantemente monitorata, semmai ci fossero ulteriori sviluppi”. Lo afferma, in una nota, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in relazione al terremoto registrato a Catanzaro ed in alcuni centri del comprensorio. “La sala operativa della Protezione civile regionale – aggiunge Occhiuto – ha lavorato tutta la notte, contattando i sindaci dei Comuni limitrofi all’epicentro e dando istruzioni a tantissimi cittadini spaventati che hanno preso d’assalto i centralini. Il terremoto non si può prevedere, ma si deve prevenire. La popolazione deve sapere, e per questo è importante diffondere sempre più una cultura di Protezione civile, come comportarsi. E gli amministratori locali devono essere in grado di guidare correttamente la propria cittadinanza nei momenti di emergenza. Anche su questo la Regione Calabria è impegnata con numerose iniziative”.