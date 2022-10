“Assolutamente no, nessuno me l’ha chiesto, io sono il felice procuratore di Catanzaro”. Così il procuratore capo della Dda di Catanzaro, Nicola Gratteri, a Cassina de Pecchi per ritirare la cittadinanza onoraria, ha risposto alla domanda se fra qualche giorno ci sarà anche il suo nome nella lista dei ministri per la casella del dicastero della Giustizia.