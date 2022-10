Sono 857 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Calabria dove si registrano anche due vittime, con il totale che sale a 3.033. Il tasso di positività resta sostanzialmente stabile, passando dal 21,74 al 20,16% di oggi. Aumentano di 6 – nel saldo tra ingressi e uscite – i ricoverati in area medica (158) e di 1 in terapia intensiva (5). I casi attivi sono 11.917 (+197), gli isolati a domicilio 11.754 (+190) ed i nuovi guariti 658. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3846863 (+4.250). Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.846.863 con 569.969.

A livello provinciale i casi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 2580 (23 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2554 in isolamento domiciliare); casi chiusi 94759 (94376 guariti, 383 deceduti). Cosenza: casi attivi 5729 (77 in reparto, 2 in terapia intensiva, 5650 in isolamento domiciliare); casi chiusi 160241 (158924 guariti, 1317 deceduti). Crotone: casi attivi 487 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 478 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55825 (55558 guariti, 267 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2196 (39 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2157 in isolamento domiciliare); casi chiusi 191577 (190717 guariti, 860 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 628 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 620 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48884 (48696 guariti, 188 deceduti).