“Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, neo presidenti di Senato e Camera, sono politici di esperienza e personalità di livello”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. “Interpreteranno al meglio, con senso di responsabilità e spirito di servizio – aggiunge Occhiuto – i ruoli istituzionali per cui sono stati eletti. Congratulazioni e buon lavoro”. “E’ con i sensi della più alta stima e apprezzamento che porgo ai presidenti del Senato, Ignazio La Russa, e della Camera, Lorenzo Fontana, ed ai parlamentari della XIX Legislatura gli auguri più sinceri di buon lavoro”. Così, in una nota, il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso, della Lega. “Tra le tante emergenze – aggiunge Mancuso – i divari di sviluppo e di cittadinanza Nord-Sud richiedono l’attenzione straordinaria del Parlamento per riuscire ad ispessire la coesione territoriale, fronteggiare le diseguaglianze e favorire l’inclusione sociale”.