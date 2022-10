di RTC Sport

Non è stato un sabato da ricordare per le due squadre calabresi di serie B. Dopo il derby di sabato scorso vinto, la Reggina oggi cade nuovamente in trasferta, terza sconfitta stagionale. Gli amaranto perdono a Parma 2 a 0. Non sono bastati i 2.234 tifosi amaranto (in foto) a spingere Di Chiara e compagni verso un risultato positivo. Decidono le reti di due difensori: di Oostterwolde al 51′ e di Valenti al 74′ per gli emiliani. Male il Cosenza che si fa battere in casa dal Genoa in inferiorità numerica per un’ora. Rigore di Coda al 31′ per i grifoni di Blessin. Per somma di ammonizioni Bani si fa espellere, Genoa in 10 ma raddoppia al 37′ con Strootman. Accorcia Butic su rigore per i lupi ma non basterà.