Casi attivi al Covid in calo in Calabria dove, però, aumentano i ricoverati in terapia intensiva. Oggi i nuovi contagi sono 764, con un tasso di positività che si attesta al 18,96%, ed una vittima (3.034 il totale da inizio pandemia). I nuovi guariti, invece, sono 957, per cui i casi attivi sono 11.723 (-194) e gli isolati a domicilio 11.557 (-197). Negli ospedali – nel saldo tra ingressi e uscite – calano di due i ricoverati in area medica (156) ma crescono di 5 quelli in terapia intensiva (10). I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 3.850.893 con 570.733 positivi.

A livello provinciale i casi sono così suddivisi: Catanzaro: casi attivi 2569 (24 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2540 in isolamento domiciliare); casi chiusi 94929 (94546 guariti, 383 deceduti); Cosenza: casi attivi 5563 (75 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5484 in isolamento domiciliare); casi chiusi 160788 (159470 guariti, 1318 deceduti). Crotone: casi attivi 485 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 476 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55864 (55597 guariti, 267 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2165 (38 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2126 in isolamento domiciliare); casi chiusi 191734 (190874 guariti, 860 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 651 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 643 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48917 (48729 guariti, 188 deceduti).