di RTC Sport

Il Catanzaro sa solo vincere. A parte il mezzo falso di Cerignola, la squadra di Vivarini è un rullo compressore e viaggia con una media punti da promozione diretta. Battuta una Viterbese coriacea che era riuscita anche a portarsi in vantaggio per poi essere agguantata e ribaltata nel finale. Pomeriggio dalle grandi emozioni. Rompe subito gli indugi il Catanzaro, con Sounas che sblocca il punteggio dopo pochi secondi dal calcio d’inizio. Pari ospite opera di Polidori al 33′. La Viterbese gela lo stadio in apertura di secondo tempo con la rete del sorpasso firmata Monteagudo. Ma i laziali vengono acciuffati dalla rete di Cianci, entrato da poco. A 5′ dal termine rimonta calabrese completata da Curcio, anch’egli arruolato dalla panchina, è il 3 a 2 finale e il pubblico di casa è letteralmente in delirio. Decisivi dunque i cambi di mister Vivarini. Catanzaro balza al comando solitario del girone approfittando dello scivolone del Crotone a Foggia, prima sconfitta stagionale degli squali. Decide il match una rete di Vuthaj al 51′. Il Pescara invece stritola la Fidelis Andria.