Nel corso dei lavori del Consiglio regionale di ieri Antonio Lo Schiavo (Lista De Magistris) ha chiesto l’inserimento all’ordine del giorno dei lavori di una sua mozione sull’emergenza energetica “che sia da stimolo – ha detto il consigliere – ad un’informativa sull’argomento da parte del presidente della Giunta, Occhiuto”. Poiché la mozione non era stata preventivamente concordata, il presidente Mancuso ha invitato Lo Schiavo a discuterne in Conferenza dei capigruppo “in modo da giungere – ha detto – ad un accordo per la discussione”. Il presidente Occhiuto è intervenuto per esprimere la sua disponibilità a discuterne, sottolineando però “la necessità preventiva di attendere le determinazioni della Commissione Europea sull’argomento. E’ utile capire – ha detto Occhiuto – che contorni prenderà questa azione”. Sono state Inserite, invece, le mozioni proposte, rispettivamente, da Ernesto Alecci (Pd) “sull’adagio delle salme per i defunti di religione musulmana” e da Salvatore Cirillo (Coraggio Italia) sul sostegno al sistema del credito cooperativo. Rinviato, invece, su richiesta dello stesso relatore, Antonio Montuoro, di Fratelli d’Italia, per approfondimenti, e riassegnazione alla seconda Commissione, il provvedimento riguardante le modifiche al programma Pac 2014-2020. “Una strana prassi e un cattivo modo di procedere – ha commentato il capogruppo Pd Domenico Bevacqua – per un provvedimento che, una volta approvato in commissione, arriva in Consiglio e subisce un nuovo rinvio”. Approvati, a conclusione di un breve dibattito, la variazione al piano finanziario della sezione ordinaria del Piano di sviluppo e coesione della Regione e del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC), con l’integrazione del Piano finanziario delle Sezioni speciali 1 e 2 e presa d’atto delle determinazioni del Comitato di sorveglianza e, per ultimo, il Rendiconto esercizio 2021 dell’Ente per i Parchi marini regionali. Approvati anche gli interventi normativi sulle leggi istitutive dell’Arsac e dell’Agenzia Calabria verde.