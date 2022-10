CATANZARO/ “Una tragedia immane che sconvolge la nostra comunità e che ci atterrisce per la sua crudeltà”. Così il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, con riferimento all’incendio che questa notte ha colpito un’abitazione provocando tre vittime giovanissime e quattro feriti.

“Riviviamo – dice Fiorita – il dolore che avevamo provato più di venti anni fa alle Giare, con tre giovani vite stroncate da un episodio su cui bisognerà fare la giusta luce. Poteva essere una strage. Ho seguito questa notte le operazioni di soccorso dei feriti ed ho provato un brivido e un moto di indignazione per le condizioni dei nostri quartieri della zona sud. Non voglio, in un momento di così intenso dolore, fare valutazioni, ma credo che quanto successo debba fare riflettere tutti. La città – conclude il sindaco di Catanzaro – è piegata dalla sofferenza per questa tragedia e credo sia doveroso, da parte nostra, proclamare il lutto cittadino in coincidenza con i funerali delle vittime”.