di RTC Sport

Un brutto sabato per le squadre calabresi di serie B. La Reggina si fa infilare dall’ex Fabrizio Castori che tornava sulla panchina del Perugia dopo le dimissioni di Silvio Baldini. Gli umbri si portano addirittura sul 3 a 0 con la doppietta di Melchiorri e la rete di Di Serio nonostante l’inferiorità numerica per il rosso a Santoro al 55′. Gli amaranto si scuotono tardi e riescono a realizzare due reti negli ultimi 10 minuti con Gori e Fabbian e sfiorano l’impresa pareggio nei secondi finali, ma finisce 3 a 2 per gli ospiti.

Cosenza umiliato a Ferrara nel giorno del debutto interno di De Rossi sulla panchina della Spal. Lupi travolti con 5 reti: Moncini, Dickmann, autogol di Panico, Maistro e Peda firmano il tabellino.

Allarme in casa rossoblu’, terza sconfitta consecutiva, 10 gol subiti in 3 gare.