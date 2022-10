di RTC Sport

CATANZARO/ Nove vittorie in dieci gare, 31 reti realizzate, 4 subite. Sono i numeri da promozione diretta di un Catanzaro eccezionale e implacabile, migliore attacco d’Italia e tra i tre migliori in Europa. La squadra di Vivarini si conferma un autentico rullo compressore, una schiacciasassi in grado di stritolare qualunque avversario sia in casa che in trasferta. Così è avvenuto anche nella gara odierna con la Juve Stabia, in un’atmosfera ovviamente particolare e triste a causa della tragedia di questa notte con la dolorosissima morte di 3 giovanissimi fratelli e il ferimento degli altri 4 elementi di uno sfortunato nucleo familiare della periferia sud di Catanzaro. Alle vittime hanno dedicato uno striscione sia i tifosi giallorossi che quelli ospiti, applauditi dal pubblico di casa.

Tornando alla gara, il Catanzaro ha impiegato circa un tempo per incanalarla. Dopo alcuni tentativi infruttuosi, al 39′ il Catanzaro sblocca il match con una facilità impressionante. Da un’iniziativa di Biasci a sinistra parte un assist per Tentardini che corona la sua incursione mal controllata dai guardiani ospiti con un sinistro morbido di prima intenzione che fa secco Russo sul secondo palo. Iemmello mette al sicuro col brivido il risultato su calcio di rigore al 55′, il portiere ospite aveva intuito la direzione del pallone. Dopo il 2 a 0 la Juve Stabia resta anche in 10 per il doppio giallo a Caldore e la gara praticamente si chiude qui. Gli ospiti non tirano mai in porta e Fulignati rimane spettatore, mentre il Catanzaro potrebbe piu’ volte arrotondare il punteggio e allargare il passivo. Così non sarà, in quanto Russo si oppone. Ad ogni modo anche la gara odierna conferma che la squadra di Vivarini è una macchina da guerra, probabilmente fuori categoria per cio’ che si è visto in queste prima dieci giornate. Le aquile calabresi comandano il girone a piu’ 5 sul Pescara, vittorioso sul Cerignola, mentre domani giocherà il Crotone a Torre del Greco.