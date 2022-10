Sparatoria tra nomadi nella periferia sud di Catanzaro, tre feriti. Regolamento di conti?

CATANZARO/ Una sparatoria è avvenuta in serata a Catanzaro, nel quartiere di viale Isonzo, non lontano dal luogo della tragedia che la scorsa notte ha fatto registrare la morte di tre fratelli per un rogo divampato nella loro abitazione. Secondo le informazioni che trapelano, la sparatoria è avvenuta in strada e avrebbe coinvolto esponenti della comunità rom che, in maniera stanziale, vivono nel quartiere. I primi accertamenti avrebbero permesso di accertare almeno un ferito, trasportato in ospedale, ma sono in corso ulteriori indagini dal momento che subito dopo il fatto la gente presente si è dileguata. Sono stati attimi di grande terrore, come raccontato da alcuni testimoni che si trovavano in zona in quel momento. Polizia di Stato e Carabinieri, presenti per garantire l’ordine pubblico e avviare le indagini necessarie, stanno presidiando il quartiere per prevenire possibili ritorsioni e nuovi momenti di tensione in un quartiere da sempre molto esposto ad episodi criminali.

Il fatto è accaduto in viale Isonzo, nella zona sud della città ed avrebbe visto come protagonisti alcuni componenti la comunità rom che vive nella zona. Al 113 sono giunte telefonate che segnalavano una sparatoria in corso. Giunti sul posto, gli agenti non hanno trovato nessuno di coloro che vi avrebbe partecipato ma alcuni testimoni avrebbero riferito di avere sentito distintamente il rumore di alcuni spari. Una persona sarebbe stata ferita ma la notizia non ha trovato conferma. La Polizia sta ora cercando di ricostruire quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Sono tre i feriti, tutti nomadi, della sparatoria avvenuta stasera a Catanzaro in via Isonzo, a nemmeno cento metri, in linea d’aria, dal luogo in cui questa notte un rogo ha devastato un appartamento popolare provocando la morte di tre giovani fratelli di 22, 15 e 12 anni. Sulle loro condizioni al momento non ci sono notizie. La sparatoria è avvenuta nei pressi di un distributore di benzina. Oltre dieci i colpi esplosi e tre i feriti. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono tutt’ora presenti gli agenti della Squadra Mobile – che hanno avviato le indagini – e che stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire l’accaduto e sono al lavoro per mantenere l’ordine pubblico dopo le scene di rabbia che si sono verificate sul luogo della sparatoria.

Due dei tre feriti, secondo quanto si è appreso, non sarebbero in gravi condizioni. Più serie, invece, quelle del terzo, che è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco all’addome. Secondo quanto si è appreso, i feriti farebbero parte dello stesso gruppo che, forse per un regolamento di conti in seno ad ambienti criminali nella comunità rom della zona, si sarebbe scontrato con un altro gruppo di persone. La ricostruzione dei fatti è ancora parziale e le indagini della Squadra mobile vanno avanti per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto.