di RTC Sport

Nell’ottava giornata nel Campionato Interregionale gruppo I il Lamezia ricomincia a vincere dopo il ko interno con il Santa Maria e il pari di Trapani. La squadra di Novelli al D’Ippolito stritola il Ragusa (3-0). Cade ancora la Vibonese, piegata a Sant’Agata 2 a 1, il momento per i rossoblu’, che subiscono troppi gol, non è dei migliori e urge correre ai ripari. Crisi sempre piu’ acuta a Cittanova, il Licata passeggia e si diverte al “Morreale-Proto” con una scorpacciata di gol (0-4) ai danni degli uomini di Galfano. A fine gara paga proprio il tecnico, sollevato dall’incarico da parte della dirigenza pianigiana; al suo posto arriva l’ex Sambiase Danilo Fanello, da lunedì al lavoro. Bene il Locri di Mancini: 2 a 0 secco alla Mariglianese che rimane ultima. Castrovillari bloccato in casa dal Real Aversa, il San Luca strappa un punto prezioso a Canicattì.