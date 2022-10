Calcio serie C, il Crotone espugna Torre del Greco e resta a meno 3 dal Catanzaro

di RTC Sport

Il Catanzaro bussa, il Crotone risponde. Il girone meridionale di Terza Serie continua a parlare lingua calabrese con le nostre due rappresentanti che restano davanti a tutte. Il Catanzaro sabato ha steso anche la Juve Stabia (sesta vittoria consecutiva per la squadra di Vivarini finora autentica schiacciasassi), ma i rossoblu’ oggi hanno tenuto il ritmo della capolista giallorossa andando a violare il difficile terreno della Turris, realizzando ben 4 gol. La gara si era messa malissimo per i rossoblu’ calabresi colpiti a freddo da Maniero al 13′ ma reagiscono alla mezz’ora con lo sgusciante Kargbo che fa 1 a 1. Passano solo 2′ e gli squali di Lerda ribaltano l’incontro con Guido Gomez, 1 a 2 all’intervallo. In apertura di secondo tempo (51′) Tribuzzi arrotonda ma ancora Maniero al 72′ riporta in partita i corallini locali. All’80’ proteste dei padroni di casa per un dubbio intervento in area crotonese ma l’arbitro fa bene a non intervenire in quanto il fallo era di un attaccante corallino. Sulla successiva ripartenza il Crotone spegne gli animi con Chirico’ che firma la quarta e definitiva rete. Gli squali restano a meno 3 dal Catanzaro e a +2 sul Pescara.