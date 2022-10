Si è conclusa con un evento istituzionale svoltosi nella sede dell’ente, la due-giorni di iniziative organizzate per celebrare i 160 anni dall’istituzione della Camera di commercio di Reggio Calabria. “Un evento – ha detto il presidente dell’ente, Antonino Tramontana – che abbiamo voluto dedicare al territorio metropolitano, alle imprese e agli imprenditori, con un giusto riconoscimento anche al primo presidente della Camera Salvatore Rognetta al quale è stata intitolata la via antistante la sede camerale”. Nel corso dell’evento, cui hanno partecipato rappresentanti istituzionali e autorità, è stato celebrato attraverso un video il percorso lungo 160 anni compiuto dalla Camera fino all’affermazione del “moderno ruolo di partner delle imprese con un faro sempre acceso sul territorio”, e sono stati consegnati riconoscimenti alle imprese reggine che si sono distinte in base a uno dei seguenti fattori di merito: capacità di esportare nel mondo il brand Reggio Calabria; storicità imprenditoriale (almeno 25 anni di attività); creazione di posti di lavoro; innovazione e sostenibilità ambientale. Le dieci imprese individuate, in ordine alfabetico, sono: Buonafede S.r.l., Capua 1880 società a responsabilità limitata, Casae’ F.lli Laruffa Srl, Gioia Succhi S.r.l., Mammoliti Aldo, Medi-Line – S.r.l., Pierluigi Nicola Umberto Taccone, Poliambulatorio Medico dott. Lamberti Castronuovo S.r.l., Spataro Gioielli S.r.l., Vima di Vitetta Malara Marta. Ad ulteriori due imprese, Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola e Felici Da Matti società cooperativa sociale, la Giunta camerale ha voluto assegnare riconoscimenti speciali rispettivamente per l’impegno nell’economia circolare e per l’idea di impresa. Con una cerimonia all’esterno della sede camerale, il presidente Tramontana, il sindaco Brunetti e gli eredi di Salvatore Rognetta hanno “scoperto” la targa a lui dedicata e donata dalla Cna di Reggio Calabria.