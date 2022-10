Si è svolta domenica la XIII edizione della giornata “Le Manovre per La Vita”, iniziativa in cui la SIMEUP (Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza Pediatrica) realizza la propria mission: diffondere la cultura dell’emergenza urgenza.

Dopo la pausa forzata, a causa del covid, con rinnovata e travolgente passione, medici e infermieri SIMEUP sono tornati nelle piazze di tutta Italia, illuminate da uno splendido sole, per divulgare strategie preventive e manovre da adottare in caso di soffocamento da corpo estraneo in età pediatrica. Tanto interesse e grandi sorrisi sui volti dei numerosissimi genitori, e caregivers in genere, che hanno imparato come salvare una vita attraverso semplici manovre. Anche in Calabria la partecipazione è stata straordinaria, e la manifestazione si è svolta a Catanzaro, Reggio, Cosenza, Crotone, Girifalco e Rocca di Neto.

Questa sera Servizio TV di RTC alle ore 20,30-22,30-23,30 nel TG di Calabria di RTC.