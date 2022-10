Ha assunto dal 21 ottobre scorso la guida della filiale della Banca d’Italia di Catanzaro, il nuovo direttore Marcello Malamisura. Campano di origine, laureato in scienze economiche e bancarie, Malamisura, prima della nomina al vertice della sede calabrese dell’Istituto, ha diretto la filiale di Bankitalia di Campobasso. Il nuovo direttore subentra a Sergio Magarelli rientrato dopo sette anni in Puglia, sua regione di origine, per dirigere la filiale di Bari. Fino alla presa di possesso da parte del nuovo direttore, la guida della filiale del capoluogo calabrese è stata affidata ad interim a Riziero Bruno.