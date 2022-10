Un uomo è morto dopo essersi lanciato nel vuoto dalla rampa di una scala antincendio posta all’ultimo piano dell’edificio del Policlinico universitario di Catanzaro. Inutili si sono rivelati i soccorsi del personale medico della struttura sanitaria e degli operatori del 118 che, subito accorsi, hanno praticato delle manovre di rianimazione senza però potere fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Su quanto accaduto ha avviato accertamenti la Polizia di Stato. L’azienda ospedaliera Materdomini”, in una nota, dopo avere espresso “profondo sgomento e dolore in seguito al tragico evento” ha precisato che la persona deceduta non è un paziente del Policlinico. Nella nota l’azienda ha inoltre aggiunto “di essere al lavoro con la Polizia per ricostruire la dinamica dei fatti relativi all’uomo che ha deciso di lanciarsi nel vuoto”.