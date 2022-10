CATANZARO/ Una rappresentanza della prima commissione consiliare permanente “Urbanistica – Patrimonio – Polizia Urbana – Mobilità – Traffico”, costituita dal presidente, Gregorio Buccolieri e dal componente, Emanuele Ciciarello, insieme con i consiglieri Antonio Barberio e Giovanni Costa, presenti l’assessore alla Sicurezza Urbana, Marinella Giordano e il colonnello della Polizia Urbana, Franco Basile, hanno effettuato questo pomeriggio un sopralluogo sul cantiere della metropolitana nel quartiere di Santa Maria. La porzione di lavori da effettuare, oltre all’importanza in sé nell’ambito complessivo del progetto, presenta degli elementi di delicatezza legati alla viabilità in un quartiere popoloso e quindi trafficato. Il sopralluogo ha avuto quindi lo scopo di verificare sul campo i contenuti dell’apposita ordinanza – già emessa e della quale è stata data notizia nei giorni scorsi – che disciplinerà la viabilità nell’arco di tempo necessario a realizzare i lavori; arco di tempo che l’Amministrazione Comunale, d’intesa con la ditta, ha fatto in modo di contenere nei tempi più brevi possibile. Ma si è anche trattato di creare, sempre nel corso del sopralluogo, un momento di incontro con i cittadini, che hanno potuto così farsi un quadro ancora più puntuale del frangente che il quartiere vivrà nelle prossime settimane.