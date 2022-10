CATANZARO/ Sono slittate a giovedì 27 ottobre le autopsie sui corpi dei tre fratelli di 22, 16 e 12 anni morti nell’incendio della loro abitazione di via Caduti 16 marzo, nel quartiere Pistoia di Catanzaro. Stasera saranno eseguite le tac sui corpi di Saverio, che era affetto da autismo, Aldo e Mattia. Giovedì mattina si procederà, invece, con l’esame autoptico sui corpi delle povere vittime che non hanno trovato scampo dalle fiamme divampate nel loro appartamento. I loro funerali si terranno venerdì alle 15 nella basilica dell’Immacolata. Funerali ai quali non potranno partecipare il padre Vitaliano Corasoniti, 42 anni, e il figlio Antonello, 14 anni, ricoverati nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Pugliese di Catanzaro, la madre Rita Mazzei, 41 anni, e la figlia piccola Zaira Mara, 10 anni, ricoverate, rispettivamente, nei centri ustionati di Bari e Napoli.