SIDERNO(RC)/ È di 4 feriti non gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 2 circa di questa notte al km 104 della SS106 nel Comune di Siderno. I vigili del fuoco in forza alla sede distaccata dello stesso Comune, coordinati dal capo reparto Fabio Maragucci, sono intervenuti per estrarre dalle lamiere gli occupanti di una delle due autovetture coinvolte che, a causa del violento impatto, erano rimasti bloccati all’interno dell’abitacolo. Immobilizzati con gli appositi dispositivi di primo soccorso, i feriti sono stati adagiati sulle barelle spinali e consegnati alle cure dei sanitari, che hanno provveduto al loro trasporto presso il nosocomio locrese. In corso di accertamento da parte dei carabinieri di Locri le cause dell’incidente.