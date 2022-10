CATANZARO/ E’ stato presentato nel Complesso del San Giovanni di Catanzaro il libro “Vittorio De Seta – Lettere dal Sud”, scritto dal regista Eugenio Attanasio, peraltro biografo di De Seta. Nella sua lunga carriera Attanasio ha inoltre diretto film e documentari su Mimmo Rotella, Occupazione delle terre, Gioacchino da Fiore, Misiano, sulla transumanza, su Gangale. Ma la ricerca storica su De Seta, suo maestro, ha rappresentato uno dei punti cardine della sue esperienza di vita.

“Oggi non si può parlare di Vittorio De Seta senza parlare di Eugenio Attanasio che è il più importante biografo vivente di De Seta: suo braccio destro, suo avvocato, suo raro amico. Ne di Eugenio Attanasio senza parlare di De Seta: suo maestro. Senza Eugenio Attanasio oggi non sapremmo qui a parlare di De Seta” ha affermato Luigi Stanizzi, giornalista, durante la presentazione del libro. “L’opera di divulgazione di Attanasio ha fatto conoscere alla città all’intera Calabria e oltre il grande regista e le sue opere. Questo libro è stato presentato al Taormina Film Festival in Sicilia dove De Seta è molto conosciuto ed apprezzato fra i più raffinati intellettuali. E alla fiera internazionale del libro di Torino. Questo libro – ha concluso Stanizzi – dovrà essere pubblicato in lingua inglese e presentato a New York.”