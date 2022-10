Mammoliti: “Occhiuto scongiuri la chiusura della sala operativa dell’Anas di Catanzaro”

Il consigliere regionale Raffaele Mammoliti ha depositato un’interrogazione a risposta scritta al presidente della Regione Occhiuto e alla Giunta regionale in merito alla segnalazione di alcune associazioni di Catanzaro con cui è stata denunciata la imminente chiusura della sala operativa dell’Anas e il depotenziamento della sede Anas di Catanzaro. “Nella città di Catanzaro, capoluogo di regione – è scritto nell’interrogazione – vi è la sede del Dipartimento regionale dell’Anas; la Sala Operativa Compartimentale dell’Anas di Catanzaro è particolarmente efficiente; la presenza del Dipartimento regionale Anas è il riconoscimento sostanziale del ruolo di capoluogo di regione alla città di Catanzaro; che, tuttavia, alcune associazioni (‘A Filanda, Cara Catanzaro, Catanzaro nel cuore, Cittadinanza attiva, Csps, Eu20, New Help, Onmic, Osservatorio per il decoro urbano, Petrusinu ogni minestra) hanno, in data 24/10/2022, attraverso gli organi di stampa, lanciato l’allarme circa l’imminente chiusura della Sala operativa dell’Anas di Catanzaro; tuttavia, per come si legge nella nota lanciata dalle dette Associazioni, la Sala operativa Compartimentale di Catanzaro registra circa 13000 eventi annui suddivisi in incidenti, criticità causate da neve e maltempo su tutta la rete viaria regionale. La gestione eventi è stata sempre ottimale e in ascesa, anche in piena pandemia. Gestisce 50 strade statali, 18 pannelli a messaggio variabile in gestione remota dalla stessa Soc in tempo reale, più di 100 telecamere dislocate su tutto il territorio calabrese. Redige statistiche annuali su dati di flusso di traffico o incidentalità. E ancora gestisce le ordinanze e i cantieri di lavoro, le informazioni in tempo reale all’utenza tramite CISS, il transito di trasporti eccezionali, il controllo delle stazioni meteo. Collabora costantemente con le Forze dell’ordine e con la Protezione Civile. Ma un altro dato salta agli occhi: la Sala Operativa Compartimentale di Catanzaro è seconda solo a quella di Roma (che monitora tutti i compartimenti nazionali) per numero di eventi gestiti; che, inoltre, le dette Associazioni hanno denunciato che a seguito di un incontro tenutosi a Roma i primi giorni di ottobre 2022 tra l’Azienda e i sindacati è scaturita la volontà di chiudere definitivamente la Sala operativa di Catanzaro e traslare tutta la gestione della viabilità a Cosenza. Ove tutto ciò fosse vero, significherebbe svilire il ruolo di Catanzaro di città capoluogo di Regione e, inoltre, significherebbe spegnere la sala operativa che è funzionante ed efficiente e che svolge la sua attività in modo proficuo e consistente e efficace; che, piuttosto che depotenziare la sede Anas del capoluogo di Regione, occorrerebbe porre in essere atti ed iniziative diretti a potenziare la stessa sede Anas di Catanzaro accorpandovi anche la gestione autostradale della A2 per come pure chiesto dalle Associazioni sopra richiamate. Occorre, pertanto, che il Presidente della Regione e la Giunta Regionale verifichino la fondatezza della denuncia/segnalazione svolta dalle dette Associazioni e, ove tale denuncia/segnalazione fosse fondata, attivino ogni iniziativa politico/istituzionale al fine di arrestare l’intenzione di chiudere la Sala operativa di Catanzaro e di depotenziare la sede Anas del capoluogo di Regione”. In conclusione Mammoliti chiede “che il Presidente della Regione e la Giunta Regionale svolgano ogni attività ed iniziativa dirette a verificare se vi è effettivamente l’intenzione di chiudere la Sala operativa compartimentale dell’Anas di Catanzaro e comunque di depotenziare la sede Anas di Catanzaro e, nel caso tutto ciò fosse vero, di sapere quali atti e iniziative il Presidente della Giunta e la Giunta Regionale intendano svolgere con il fine di scongiurare la chiusura della Sala operativa compartimentale dell’Anas di Catanzaro e con il fine di potenziare la sede Anas di Catanzaro”.