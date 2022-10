“La terribile carenza idrica che stanno subendo i laghi Arvo ed Ampollino e le conseguenti iniziative della A2A, società che gestisce gli invasi stanno causando un gravissimo danno al comparto agricolo, soprattutto in un periodo delicato come quello attuale, in cui viene effettuata la piantumazione delle colture”. E’ quanto afferma Alfio Pugliese, commissario straordinario della Camera di Commercio di Crotone in riferimento all’allarme lanciato dal presidente del Consorzio di bonifica Ionio crotonese, Roberto Torchia. “Ripetutamente -aggiunge Pugliese l’ente camerale ha chiesto un intervento risolutivo rispetto al grave problema di carenza idrica che attanaglia il territorio crotonese, provocando gravi disagi alle popolazioni e alle aziende. L’appello che oggi rinnova la Camera di Commercio di Crotone è quello di rivedere i termini della Convenzione sulla gestione delle risorse idriche concordate dalla Regione Calabria con A2A, rinegoziandoli secondo modalità che tutelino il territorio crotonese, sostenendo così concretamente le aziende del territorio, in particolare quelle dell’importante settore agroalimentare le cui produzioni sono basate sull’utilizzo delle acque”.