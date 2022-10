di RTC Sport

La Reggina strappa un buon punto a Caglairi e torna a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive. Non è una vittoria ma, di questi tempi non certo esaltanti per gli amaranto, va bene così per scuotersi, e poi il punto è ottenuto sul terreno di una delle favorite per vincere il campionato. Sardi subito in vantaggio con Lapadula già dopo due giri di orologio. Ma i ragazzi di Inzaghi non ci stanno e acciuffano il pari al 24′ con Gagliolo su assist di Hernani.

Notte fonda invece per il Cosenza che subisce la quarta sconfitta consecutiva, anche se difronte aveva la capolista. Al Marulla passa il Frosinone 2 a 1 che rimane in vetta. La gara si era messa bene per i lupi che la sbloccavano al 20′ con Davide Merola. Ma Moro, su assist dell’ex crotonese Rohden, decretava il pareggio ciociaro al 27′. Nel secondo tempo un altro ex crotonese, Samuele Mulattieri, a meno di 20′ dal termine, ribaltava l’incontro firmando il definitivo vantaggio ospite che affossava l’undici di Dionigi. Lupi quintultimi a 11 punti.