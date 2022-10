Il Crotone riceve domenica allo Scida il Picerno, gara non semplice per i rossoblu’ calabresi contro i lucani che sono un brutto cliente nonostante una classifica deficitaria attualmente. ono 24 i calciatori convocati da mister Lerda per il match casalingo di domani (ore 17.30) contro il Picerno.

Ecco l’elenco:

1 DINI (GK)

2 GIRON

3 CUOMO

5 GOLEMIC

6 BOVE

7 GIANNOTTI

9 GOMEZ

10 PETRICCIONE

11 BERNARDOTTO

12 GATTUSO (GK)

13 VITALE

14 MOGOS

15 PAPINI

19 TRIBUZZI

20 ROJAS

22 BRANDUANI (GK)

23 CRIALESE

24 KARGBO

26 CALAPAI

32 CHIRICÒ

37 PANICO

77 PANNITTERI

86 AWUA

93 TUMMINELLO

Indisponibile: Carraro.