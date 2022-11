di RTC Sport

Il Crotone batte ed elimina il Monopoli nei tempi supplementari del turno di Coppa Italia di serie C. Finisce 3 a 2 per gli squali di Franco Lerda. Vantaggio calabrese frutto di un’autorete di Radicchio al 10′. La gara si mette bene con il 2 a 0 siglato da Panico al 34′, ma i pugliesi rientrano in partita al 40′ con l’acuto di Peppe Fella con il quale si chiude il primo tempo. Al 64′ pero’ gli ospiti pareggiano con Starita. La gara si conclude sul 2 a 2. Necessaria pertanto la coda dei tempi supplementari, in cui il Crotone prevale con rete di Cantisani al 110′.