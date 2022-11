di RTC Sport

Il Catanzaro piega il Potenza e supera il turno di Coppa Italia. Vittoria agevole per la squadra di Vivarini sui lucani. Scatenate le punte Cianci e Curcio, che, avendo poco spazio in campionato, hanno approfittato della vetrina di Coppa per mettersi in mostra. L’attaccante nativo di Bari sblocca il punteggio al 17′, mentre l’ex foggiano arrotonda su rigore al 49′. Ancora Cianci al 68′ rende il punteggio ancor piu’ largo. Infine il Potenza al 72′ con Del Sole realizza la rete dell’onore. Finisce 3 a 1 e il Catanzaro va avanti.