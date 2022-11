La Regione Calabria sarà presente alla XVII edizione di Golosaria che si svolgerà a Milano, dal 5 al 7 novembre, presso Allianz MiCo – Fieramilanocity, Gate 3. La “Calabria Straordinaria” si racconterà con la presenza di dieci aziende, e il contributo della casa editrice Rubbettino di Soveria Mannelli, in un programma ricco di eventi che vedrà la presenza del senatore Fausto Orsomarso, assessore al Turismo e Marketing territoriale della Regione Calabria, e di tanti illustri ospiti del mondo della gastronomia e della cultura. Il tema conduttore di questa Golosaria è il “Gusto della distinzione” inteso come unicità ma anche come valore per il territorio. Sono cinquanta le masterclass, incontri e show cooking in programma con la novità dell’area Mixo, dedicata al bere miscelato e una speciale area bimbi.Tre giorni per mostrare le trame identitarie del gusto che mettono in scena la Calabria Straordinaria.