“Gli incarichi di Governo assegnati a due esponenti politici calabresi consentono di avere un’interfaccia importante all’interno dell’esecutivo Meloni per disegnare lo sviluppo economico futuro della nostra regione”. Così Alberto Statti, presidente di Confagricoltura Calabria che lancia un appello ai sottosegretari all’Interno, Wanda Ferro e agli Esteri, Maria Tripodi a “fare squadra, lavorando assieme agli altri parlamentari calabresi eletti, per divenire portavoce delle esigenze del territorio”. “Chiediamo come organizzazione – aggiunge Statti – in linea con quanto illustrato nell’incontro con tutti i candidati calabresi al Parlamento, che vengano adottate quelle misure ritenute fondamentali per rafforzare le filiere produttive di un settore nevralgico per l’economia della nostra regione come è l’agricoltura. Sarà necessario in questo senso varare rapidamente provvedimenti che introducano ad esempio una fiscalità di vantaggio ed un sistema di credito per quelle aziende agricole che lavorano o che si avviano ad operare in Calabria. Ma c’è anche la necessità di azioni forti che consentano alle imprese agricole di innalzare il livello di competitività, favorendo il potenziamento della struttura produttiva. Senza dimenticare un piano di infrastrutturazione per il territorio che rappresenta la precondizione per lo sviluppo economico diffuso”. “Per tutto questo – sottolinea ancora Statti – faccio gli auguri di buon lavoro ai sottosegretari Ferro e Tripodi e a tutti i parlamentari calabresi eletti per contribuire alla rinascita seria e robusta di una regione che da troppo tempo attende risposte. Azioni mirate per riscattare un comparto vitale rappresentato dalla miriade di aziende agricole che costituiscono il cuore pulsante produttivo della Calabria”.