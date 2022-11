Una bambina di 11 anni è scomparsa giovedì sera a Lamezia Terme in circostanze sulle quali sono in corso le indagini dei carabinieri, che la stanno cercando. L’ipotesi che viene fatta dai militari è che la bambina si sia allontanata volontariamente. Si esclude, dunque, al momento, che la bambina sia stata rapita. Secondo la ricostruzione fornita dagli investigatori, l’undicenne, nel momento in cui è scomparsa, si trovava nella pizzeria gestita dai genitori nella frazione Nicastro e stava facendo i compiti. Il padre e la madre, nella denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri, hanno riferito che della bambina ad un certo punto si sono perse inspiegabilmente le tracce. Le ricerche avviate nell’immediato dai genitori nei dintorni del locale hanno dato esito negativo. I carabinieri hanno successivamente ampliato il campo delle ricerche, con l’utilizzo di unità cinofile, estendendole alle aree circostanti e ad alcune zone di campagna. Al momento, però, l’attività di ricerca non ha dato alcun esito.