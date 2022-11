CATANZARO/ Un one woman show, uno spettacolo che esalta la verve comica di un’attrice amatissima da grandi e piccini, che, come poche, riesce a divertire con la sua ironia, freschezza e semplicità. Chiara Francini, oggi, sabato 5 novembre alle ore 21, sarà per la prima volta in scena a Catanzaro, nel Teatro Politeama, con il suo nuovo spettacolo ‘Una donna come io’, inserito nel cartellone del Festival d’Autunno, ideato e diretto da Antonietta Santacroce. Lo spettacolo è stato organizzato dall’Associazione Donne In Arte e sostenuto dal Ministero della Direzione Generale dello Spettacolo e dalla Regione Calabria nell’ambito del progetto Calabria Straordinaria.

‘Una donna come io’ è uno spettacolo scritto a quattro mani con Nicola Borghesi che ne firma anche la regia. Con le sue narrazioni sincere comuni a tante donne, Chiara Francini si mette a nudo raccontando tutta la sua vita, tratteggiando il suo percorso umano e non professionale: quello di una ragazza della provincia che pur vivendo felicemente nel suo paese, nelle case popolari, prima, e a Firenze a stretto contatto con la borghesia, dopo, si sente sempre felicemente una donna fuori posto. si mette a nudo raccontando tutta la sua vita. Sul palcoscenico le musiche dal vivo di Francesco Leineri, che utilizzerà strumenti giocattolo ed elettronici.

Guarda l’intervista di RTC ad Antonietta Santacroce, direttore artistico del Festival d’Autunno