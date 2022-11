“Vogliamo ammodernare tutti i pronto soccorso degli ospedali calabresi”. Lo afferma, in un post su facebook, il presidente della Regione Calabria, e commissario della sanità calabrese, Roberto Occhiuto. “Nella giornata di ieri – ricorda Occhiuto – abbiamo inaugurato, con la partecipazione attiva di tanti cittadini, quello di Polistena (Reggio Calabria). Un restyling costato 155mila euro, con la rigenerazione dei percorsi di accesso, con la realizzazione ex novo della camera calda, di una zona filtro per lo smistamento dei vari codici, rifatta anche l’accessibilità pedonale per arrivare al triage e all’accettazione. Il pronto soccorso è dotato ora di nuove tecnologie tra le quali un ecografo di ultima generazione. Piccolo passo avanti, c’è tanto da fare, ma – conclude il presidente della Regione – io sono determinato a riuscirci”.