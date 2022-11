Verso Catanzaro-Crotone, le ultime e i convocati di Vivarini

La società U.S. Catanzaro comunica che, in occasione del derby di domani con il Crotone, i cancelli di accesso ai settori saranno aperti alle ore 12,15. Sarà il ventitreesimo derby con i rossoblu’ crotonesi. Ci sarà una cornice di pubblico imponente, con oltre dodicimila presenti, un migliaio da Crotone. Oggi la squadra ha effettuato la rifinitura. Mister Vivarini ha recuperato Situm e ha convocato 24 giocatori per la sfida di domani contro il Crotone.

ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: 1. Fulignati, 12. Rizzuto, 16. Sala

Difensori: 5. Martinelli, 13. Fazio, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 44. Gatti, 45. Mulè

Centrocampisti: 3. Tentardini, 6. Welbeck, 8. Verna, 18. Ghion, 20. Pontisso, 24. Sounas, 27. Vandeputte 77. Katseris, 88. Cinelli, 92. Situm

Attaccanti: 9. Iemmello, 10. Bombagi, 21. Curcio, 28. Biasci, 99. Cianci.