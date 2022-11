Verso Catanzaro-Crotone, le ultime e i convocati di Lerda

Saranno mille i tifosi crotonesi al seguito della squadra di Lerda nel derby di Catanzaro nel settore ospiti che è praticamente sold-out. Un derby attesissimo e importantissimo in chiave vertice della classifica. Attualmente il Catanzaro comanda il girone, il Crotone insegue a un punto di distanza. Saranno due le assenze in casa rossoblu’, entrambe rilevanti: fuori Cuomo per squalifica e Carraro per infortunio. Questi i convocati di mister Lerda:

1 DINI

2 GIRON

5 GOLEMIC

6 BOVE

7 GIANNOTTI

9 GOMEZ

10 PETRICCIONE

11 BERNARDOTTO

12 GATTUSO

13 VITALE

14 MOGOS

15 PAPINI

19 TRIBUZZI

20 ROJAS

22 BRANDUANI

23 CRIALESE

24 KARGBO

26 CALAPAI

29 CANTISANI

32 CHIRICÒ

37 PANICO

77 PANNITTERI

86 AWUA

93 TUMMINELLO